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    Хацкевич: «Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу»

    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич рассказал о том, чего ждет от матча квалификации ЧМ-2018 с Болгарией. Напомним, что игра состоится сегодня, 13 ноября.

    «Мы, как и команда Болгарии, настроены на победу. Преимущество у вас только в своем поле. Все остальное покажет игра. Прошло всего три тура. Вся борьба у нас еще впереди. Понятно, что есть явный фаворит нашей группы — сборная Франции. Да, может быть Швеция и Нидерланды тоже считаются фаворитами, но нельзя говорить, что уже после первых игр мы с Болгарией будем бороться за места внизу таблицы.

    Есть ли в болгарской сборной игрок, который заслуживает специального внимания? В наше время уже никто не играет персонально. Скорее сегодня зонный футбол в приоритете. Наши ребята подготовлены: они знают сильные стороны соперника, но персонально против кого-то мы играть не будем», — сказал он в интервью ассоциации белорусской федерации футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2016 11:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 13:12

      Удачи.

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