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    В Индии 35 тысяч болельщиков наденут маски с лицом Зидана в знак протеста против Матерацци

    35 тысяч болельщиков индийского клуба «Керала Бластерс» наденут на матч местного чемпионата против «Ченнай Титанс», который возглавляет Марко Матерацци, маски с изображением лица главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Об этом сообщает Manorama Online.

    Отметим, что тем самым фанаты хотят устроить акцию протеста против итальянца, который во время первой встречи между этими командами поучаствовал в нескольких стычках и заработал дисквалификацию.

    Напомним, в финале чемпионата мира-2006 Зидан ударил Матерацци в грудь головой и был удален с поля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 21:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 ноября 2016, 06:38

      Детский сад какой то

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