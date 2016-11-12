ФНЛ. «Тамбов» победил «Мордовию»

В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле добыл победу над «Мордовией». Три очка хозяевам принесли голы Дорожкина и Часовских. У саранцев единственный забитый мяч на счету Алхазова.

Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур

Тамбов – Мордовия (Саранск) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Дорожкин, 10; 2:0 – Часовских, 35; 2:1 – Алхазов, 44.

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