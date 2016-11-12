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    ФНЛ. «Тамбов» победил «Мордовию»

    В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле добыл победу над «Мордовией». Три очка хозяевам принесли голы Дорожкина и Часовских. У саранцев единственный забитый мяч на счету Алхазова.

    Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур

    Тамбов – Мордовия (Саранск) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Дорожкин, 10; 2:0 – Часовских, 35; 2:1 – Алхазов, 44.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 12 ноября 2016, 19:52

      Ну наконец-то победа. Наконец-то голы. Денис Дорожкин, Андрей Часовских в том же духе продолжайте. А выходы один на один надо реализовывать, если вратарь выходит то в обыгрыш идти надо.

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      Рейтинг: +91

      Warrior God 12 ноября 2016, 19:08

      Тамбов сила.

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