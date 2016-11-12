ФНЛ. «Тамбов» победил «Мордовию»

Ну наконец-то победа. Наконец-то голы. Денис Дорожкин, Андрей Часовских в том же духе продолжайте. А выходы один на один надо реализовывать, если вратарь выходит то в обыгрыш идти надо.
В матче 22-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» на своем поле добыл победу над «Мордовией». Три очка хозяевам принесли голы Дорожкина и Часовских. У саранцев единственный забитый мяч на счету Алхазова.
Чемпионат России. Первенство ФНЛ. 22-й тур
Тамбов – Мордовия (Саранск) – 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Дорожкин, 10; 2:0 – Часовских, 35; 2:1 – Алхазов, 44.