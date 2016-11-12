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    Путин: «Нужно создавать такие условия для молодых футболистов, чтобы им не хотелось уезжать из России»

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в стране воспитывается большое количество талантливых молодых игроков. При этом глава РФ отметил: нужно создавать условия, чтобы удержать их от переезда в другие чемпионаты.

    «Требования определенные должны быть: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать. Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли, и чтобы мы были частью мирового спортивного движения, в том числе в области футболе и хоккея.

    Спортивная школа у нас очень хорошая, она генерирует большое количество талантливых, перспективных ребят, и конечно, что называется, на рынке труда они востребованы, их тащат везде. Нам нужно создавать условия, чтобы им не захотелось уезжать, – условия финансовые, условия для тренировок. И в принципе мы над этим работаем», – сказал Путин.

    Источник: ТАСС

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    12.11.2016 16:58
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    Комментарии72
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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 13 ноября 2016, 19:03

      Это интервью Путина с тех времён когда он под Ельциным премьер министром был))))) как такое можно было сказать сегодня?))

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 13 ноября 2016, 16:54

      за рубежом наши футболисты не нужны никому потому что они не выкладываются в каждом матче.Менталитет уебанский.

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 13 ноября 2016, 15:41

      Да ! далёк президент от реалий российских - значит зарплаты с шестью нолями в евро , бибики по 20-30 миллионов , скамейки запасных с тенеядствующими миллионерами -это плохие условия ? - то-то их палкой не отгонишь как Погребняка от динамовского буфета .

      3
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 13 ноября 2016, 15:29

      Вот дурной, какая спортивная школа? Везде деньги решают, у нас мышление народа уже такое- побольше нахапать и будь что будет. Никто уже о будущем не заботится, одно словоблудие.

      0
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 13 ноября 2016, 14:55

      что то я не вижу массового отъезда игроков))))))))))такое впечатление что рфс и путин с ними не в курсе происходящего в футболе.наши футболеры как мигранты стали что ли))))создайте срочно им условия и поднимите зп еще раз в пять..тогда точно никто никуда не поедет...но правда и играть не будет

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      Рейтинг: +2288

      Бриг 13 ноября 2016, 14:07

      Кто это текст готовил для Путина? Проблема как раз в том, что они не востребованы нигде - это раз, а два - лучшие не хотят никуда уезжать, их и тут неплохо кормят.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 13:55

      Ага, создали уже, на фиг Кокорину какая-то заграница.

      1
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      Рейтинг: +62

      nik33 13 ноября 2016, 10:51

      так бери и создавай.одна говорильня.

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 13 ноября 2016, 05:46

      да уже создали все условия,не уезжают( не зовёт никто),и не прогрессируют

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 ноября 2016, 00:46

      "Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити — нас и здесь неплохо кормят" - дружно ответили знакомой с детства репликой из мультфильма футболисты российской сборной.

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