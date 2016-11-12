Отец Ивоби заявил, что Алекс не перейдет даже в «Барселону»

Отец нападающего «Арсенала» Алекса Ивоби заявил, что видит своего сына в ближайшем будущем только в футболке «канониров». По его словам, 20-летний игрок откажет даже «Барселоне» в случае предложения выгодного контракта.

«На данный момент Ивоби играет в «своем» клубе. Он чувствует себя отлично в»Арсенале». В случае предложения от какого-либо клуба, он ответит отказом. Если даже поступит очень выгодный вариант от «Барселоны», он не согласится. Сейчас не время для зарабатывания денег, в настоящее время нужно направить все мысли на карьеру и постепенно прогрессировать. В ближайшем будущем я вижу его только в «Арсенале», – приводит слова Ивоби-старшего AfricanFootball.