УЕФА может не озвучить решение по «делу Еременко» в понедельник

Спортивный юрист Артем Пацев, являвшийся представителем хавбека ЦСКА Романа Еременко на заседании УЕФА, подчеркнул, что решение по делу финского игрока могут объявить позже ближайшего понедельника. Как заявлял ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, вердикт футболисту должен быть озвучен 11 или 14 ноября.

«Есть вероятность, что решение УЕФА по делу Романа Еременко не будет озвучено в понедельник. Точных сроков нет. Есть ли вероятность, что будет снята дисквалификация? Я не астролог, а юрист, не занимаюсь предсказаниями», – сказал Пацев.