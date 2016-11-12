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  • УЕФА может не озвучить решение по «делу Еременко» в понедельник

УЕФА может не озвучить решение по «делу Еременко» в понедельник

12 ноября 2016, 14:44
8

Спортивный юрист Артем Пацев, являвшийся представителем хавбека ЦСКА Романа Еременко на заседании УЕФА, подчеркнул, что решение по делу финского игрока могут объявить позже ближайшего понедельника. Как заявлял ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, вердикт футболисту должен быть озвучен 11 или 14 ноября.

«Есть вероятность, что решение УЕФА по делу Романа Еременко не будет озвучено в понедельник. Точных сроков нет. Есть ли вероятность, что будет снята дисквалификация? Я не астролог, а юрист, не занимаюсь предсказаниями», – сказал Пацев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (8)
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cska-62
1478952882
Ну а если ты юрист, то объясни нам, профессиональным юристам, на каком основании эти самозванцы действуют? На основании какого законодательного акта, что за статус у этого суда или "судилища" (УЕФА вообще международная общественная организация или мафия?!), и почему принимаются решения заочно об отстранении спортсмена, когда ничего ещё не установлено даже этим судом или "судилищем", и вообще неизвестны сроки объявления окончательного решения этого суда или "судилища"? Мне лично неизвестен подобный беспредел ни у "Коза Ностры", ни у нашей отечественной братвы... Или футбольная мафия вообще не имеет не только правового поля, но и каких-либо "берегов"? Тогда нужно разгонять все эти ФИФА и УЕФА и создавать новые! Руководители которых уже не будут регулярно арестовываться за масштабные коррупционные преступления! Причём законными органами государственной власти, а не самозванцами!
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mdu86
1478955004
Сколько можно кота за причинное место тянуть?!
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семенчик
1478956853
Что там случилось?? Прям гос тайна!!!!
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alll-1
1478965651
раз скрывают инфу ,значит не все хорошо
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