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    «Марсель» надеется подписать Кондогбиа

    «Марсель» рассчитывает пополнить свои ряды полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Новый владелец провансальцев Фрэнк Маккорт собирается выделить деньги на укрепление команды в зимнее трансферное окно.

    На руку французскому клубу может сыграть то, что 23-летний Футболист недоволен своим положением в стане «нерадзурри». Отмечается, что он склоняется к уходу из «Интера», но при этом хочет перебраться в АПЛ.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Кондогбиа принял участие в пяти встречах, заработав одну желтую карточку.

    Источник: L' Equipe

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    12.11.2016 14:37
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