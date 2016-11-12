«Марсель» надеется подписать Кондогбиа

«Марсель» рассчитывает пополнить свои ряды полузащитником «Интера» Жоффри Кондогбиа. Новый владелец провансальцев Фрэнк Маккорт собирается выделить деньги на укрепление команды в зимнее трансферное окно.

На руку французскому клубу может сыграть то, что 23-летний Футболист недоволен своим положением в стане «нерадзурри». Отмечается, что он склоняется к уходу из «Интера», но при этом хочет перебраться в АПЛ.

В нынешнем розыгрыше Серии А Кондогбиа принял участие в пяти встречах, заработав одну желтую карточку.