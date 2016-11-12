Петросян: «При счете 0:2 сказал игрокам сборной Армении, что не все потеряно»

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян подвел итоги отборочного матча к ЧМ-2018 против команды Черногории, в котором его подопечные одержали победу, уступая после первого тайма со счетом 0:2.

«В перерыве я успокоил ребят, сказав, что не все потеряно, пусть даже мы проигрывали 0:2. Надо было воодушевить футболистов. Спасибо всем, что правильно меня поняли.

Я верил в удачу. Слава нашим игрокам, которые боролись до конца. Что касается Мхитаряна, он очень важная фигура для нашей сборной. Одно его присутствие в команде уже дает очень многое, хотя сегодня была видна нехватка игровой практики», – сказал Петросян.