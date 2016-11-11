Коутиньо: «Главная цель Бразилии – поехать в Россию»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо стал автором одного из голов в матче квалификации чемпионата мира-2018 против Аргентины. После финального свистка он признался, что может гордиться своей игрой в этой встрече.

«Я очень горд тем, что играю за эту сборную. Для меня является настоящим счастьем выступать за такую команду вместе с великолепными игроками и участвовать в южноамериканском класико. Теперь мы продолжаем борьбу. Наша конечная цель – выход на чемпионат мира-2018 в России.

Сыграть против Аргентины всегда было для меня большой мечтой. Каждый бразильский ребенок мечтает надеть футболку национальной команды чтобы выйти на поле в южноамериканском класико.

В сегодняшнем матче мы доминировали в середине поля, а болельщики очень помогали нам с первых минут своей поддержкой. Мы все очень счастливы», – сказал Коутиньо в интервью Sport TV.

Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.