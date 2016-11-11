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    Капелло отказался возглавить сборную Италии

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло, который известен по работе со сборной России, мог возглавить национальную команду Италии после завершения Евро-2016.

    «У меня были переговоры со сборной Италии, но я отказался, так как у меня нет желания работать с итальянской командой. Вентура? Желаю ему всего наилучшего. Я рад, что у него получается делать что-то новое. Сейчас в команде много молодежи», – отметил Капелло.

    После трех туров в отборочном турнире чемпионата мира-2018 сборная Италия делит первое-второе место с Испанией. Обе команды имеют в своем активе по семь очков.

    Источник: Football Italia

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    11.11.2016 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 ноября 2016, 01:06

      человек кайфует на получку, что вы к нему со своим футболом лезете

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