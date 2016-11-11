Смоллинг играл против «Челси» с двойным переломом пальца ноги

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Он выбыл минимум на ближайший месяц из-за двойного перелома пальца ноги. Он появился 23 октября в матче с «Челси» (0:4) уже будучи травмированным, вышел после двух обезболивающих уколов по настоянию главного тренера команды Жозе Моуринью.

После этого Смоллинг не смог принять участие в следующей игре со «Суонси» (3:1). Моуринью подверг его публичной критике за неспособность сыграть через боль.