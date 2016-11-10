Кариус: «Я был нападающим, но однажды наш вратарь не явился, а я согласился заменить его»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус рассказал о том, как он стал голкипером.

«Когда я начинал играть, то в первые несколько месяцев был нападающим. Однаджы наш голкипер не явился, и нас спросили, кто хочет его заменить. Никто не хотел, а я подумал, что это будет интересное испытание, и согласился.

Мы играли в турнире, я хорошо справился, команда выглядела сильно. Когда я потом захотел вернуться к роли полевого игрока, тренеры сказали: «Нет, ты слишком хорош в воротах, так что там мы тебя и оставим. С тех пор я стал постоянным вратарем, и чем больше я развивался в этом амплуа, тем больше мне это нравилось», – сказал Кариус.