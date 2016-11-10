Кутепов и Полоз – в основе сборной России на матч с командой Катара

Тренерский штаб сборной России огласил стартовый состав на контрольный матч с командой Катара. С первых минут на поле появятся защитник «Спартака» Илья Кутепов и полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз.

Россия: Акинфеев, Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров, Самедов, Глушаков, Зобнин, Ерохин, Кокорин, Полоз.

Запасные: Крицюк, Джанаев, Жирков, Новосельцев, Газинский, Шишкин, Миранчук, Оздоев, Могилевец, Джикия, Панченко, Семенов.

Напомним, матч пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.