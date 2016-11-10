Дмитрия Тарасова обвинили в нападении на женщину из-за ДТП

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал участником ДТП. Участница аварии Надежда Федосеенкова обвинила футболиста в том, что он сначала оскорбил ее, а затем преднамеренно врезался в машину. После этого, по словам 33-летней женщины, Тарасов напал на нее, пытаясь отобрать телефон, на который она снимала все произошедшее.

«Сегодня в 21:00 я приехала в кафе «Вайт» и ждала, чтобы машина выехала и припарковалась! И тут подъезжает «Гелик», перекрывает мне въезд, я поднимаю голову и вижу, что там Дмитрий Тарасов. Спрашиваю его: «Совесть у вас есть или нет?!». На что он начал хамить и сказал: «Да еще бы я пропускал мразей с таким акцентом!». Я просто в шоке была. Люди, где воспитание!? Как только был открыт въезд, я начала заезжать на территорию, и тут Тарасов по газам – и въехал в мою машину!!! Я выбежала и начала снимать все, а он продолжал газовать дальше и хотел скрыться с места ДТП. После чего подошел Тарасов с матом и угрозами и начал вырывать мой телефон», – написала Федосеенкова в Instagram.

Однако сам Тарасов в конфликте и в аварии обвинил женщину.

«Я подъехал на паркинг у кафе, с правой стороны подъехала Toyota, в ней сидела эта женщина, она начала неадекватно разговаривать. На видео слышно, что я ей не хамил, отъехал. Потом парковщик сказал ей подождать, когда я заезжал на парковку, она послала меня на ***, назвала *** и врезалась в машину. На видео это все четко видно», – заявил Тарасов.

Ниже представлено видео данного ДТП. Внимание, контент содержит ненормативную лексику.