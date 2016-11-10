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Дмитрия Тарасова обвинили в нападении на женщину из-за ДТП

10 ноября 2016, 12:57
47

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов стал участником ДТП. Участница аварии Надежда Федосеенкова обвинила футболиста в том, что он сначала оскорбил ее, а затем преднамеренно врезался в машину. После этого, по словам 33-летней женщины, Тарасов напал на нее, пытаясь отобрать телефон, на который она снимала все произошедшее.

«Сегодня в 21:00 я приехала в кафе «Вайт» и ждала, чтобы машина выехала и припарковалась! И тут подъезжает «Гелик», перекрывает мне въезд, я поднимаю голову и вижу, что там Дмитрий Тарасов. Спрашиваю его: «Совесть у вас есть или нет?!». На что он начал хамить и сказал: «Да еще бы я пропускал мразей с таким акцентом!». Я просто в шоке была. Люди, где воспитание!? Как только был открыт въезд, я начала заезжать на территорию, и тут Тарасов по газам – и въехал в мою машину!!! Я выбежала и начала снимать все, а он продолжал газовать дальше и хотел скрыться с места ДТП. После чего подошел Тарасов с матом и угрозами и начал вырывать мой телефон», – написала Федосеенкова в Instagram.

Однако сам Тарасов в конфликте и в аварии обвинил женщину.

«Я подъехал на паркинг у кафе, с правой стороны подъехала Toyota, в ней сидела эта женщина, она начала неадекватно разговаривать. На видео слышно, что я ей не хамил, отъехал. Потом парковщик сказал ей подождать, когда я заезжал на парковку, она послала меня на ***, назвала *** и врезалась в машину. На видео это все четко видно», – заявил Тарасов.

Ниже представлено видео данного ДТП. Внимание, контент содержит ненормативную лексику.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (47)
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LokoGoGo
1478772146
1. Помеха справа 2. В потасовке словесной прав Тарасов, на видео всё видно 3. Тарасов - пёс, как ни крути 4. Чем больше тачка, тем меньше *лен 5. Это не провокация, слишком много чести
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Loko_Roma
1478774452
Мразота бузова, варивщаяся 15 лет в самой вонючей клоаке мира Дом2, мальчика испортила совсем. Одевается и ведет себя как глиномес
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xColaz
1478774666
Вот идиотка. Для таких и нужно вводить смертную казнь, ибо пользы людям она уже явно не принесет, только зло
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olic29ivica
1478775380
Мне Тарасов вообще не прет как игрок, но у нас в стране разного рода шкуры уже совсем страх потеряли, считают себя богинями, видно что охуевшая мажориха провоцирует его, ее бы сучку проучить как следует, но эти твари сразу начинают делать из себя якобы жертв будто на них бедолаг напали унизили избили и т.д. и т.п.
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multiscan
1478776002
Ничего не понятно, кроме мата с обеих сторон, а со сторны дамочки ещё и с кавказским акцентом. Просто мальчик сильно переживает развод с Бузовой!
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ftse500
1478776522
Я соглашусь лучше бы в футбол играл. Постоянно куда нибудь наши футболёры попадают
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Atoniq
1478777378
понакупают прав,на машины насосут,а потом выпендриваются,типо вкалывала на эту машину годами...если бы сама на эту машину накопила бы,то не вела бы себя так и не таранила бы Тарасова...знает что на новую насосет,овечка...
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Алексей1988
1478777411
Тупая московская соска решила попиариться за счет известного футболиста. Он не матерился, вежливо общался. Вся быдло дрянь шла с ее стороны. И врезалась она в него!
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RedWhiteFans2
1478780312
Походу оба пьяные были
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veltrener
1478787633
Да всё тут ясно. Чёрножопые любят всё переврать в свою пользу. У них морали ноль, генетика такая, что уж тут поделать. Из её слов " На что он начал хамить и сказал: «Да еще бы я пропускал мразей с таким акцентом!" На видео отчётливо слышно как Дмитрий говорит дословно "с таким акцентом конечно. вот-вот" Где ту слово мразь?? А ещё Дмитрий просит не разговаривать с ним матом, однако в ответ получает дикую брань с посылом на три буквы. И врезается в машину она. Вообщем, перевернула всё с ног на голову.
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