«Эвертон» постарается арендовать Депая зимой

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов «Эвертона».

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован главный тренер «Эвертона» Роналд Куман. Он надеется, что ему удастся арендовать Депая в январе.

В то же время «красные дьяволы» согласны отпустить игрока, но переход в «Эвертон» может не состояться, так как «ириски» — конкурент манкунианцев в АПЛ.

Ранее сообщалось, что в услугах голландца заинтересованы «Рома», «Милан», «Вольфсбург», «Лилль» и «Фенербахче».