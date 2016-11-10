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    Карпин: «На данный момент результат для сборной России – не главное»

    Футбольный эксперт Валерий Карпин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Катаром. Напомним, матча состоится 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Результат на данный момент – это не главное. Выбор состава – прерогатива тренера, и он сейчас выстраивает команду под аж 2018 год. Сейчас нужно попробовать посмотреть, что-то наиграть с теми футболистами, которых он считает достойными вызова в сборную, думая про чемпионат мира. Контрольные матчи, как их называет Станислав Саламович Черчесов, для того и нужны, чтобы посмотреть, как сдадут этот экзамен наши футболисты», – сказал Карпин в эфире программы «Все на Матч!».

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.11.2016 00:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:52

      Так а ради чего мы тогда играем если не ради результата?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 ноября 2016, 09:40

      Да нет, результат в настоящее время для РФС и Черчесова это самое
      главное. Самое главное выиграть и показать всем, состав сборной опреде-
      ляется все идёт верно. А на самом деле состав в корне не меняется и в
      конечном итоге будет состоять, в основном, из прежних игроков.
      Черчесов вызвал в сборную много новых игроков, но это не значит, что
      они будут играть в составе сборной РФ.

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor 10 ноября 2016, 08:51

      Действительно, чего переживать, ну, предположим. что проиграем команде, находящейся в конце второй сотни рейтинга ФИФА, экое дело, зато какие красивые голы пропускали...))) Вот поэтому, у этого "спеца-эксперта" ни одна команда ничего не выигрывала и никогда не выиграет)))

      1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 10 ноября 2016, 06:55

      На Евро результат тоже был - Не главное

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