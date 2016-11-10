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Траоре может покинуть ЦСКА только с согласия «Монако»

10 ноября 2016, 00:03
21

Нападающий Ласина Траоре, выступающий в составе ЦСКА на правах аренды, может прервать арендное соглашение с клубом только с согласия «Монако», которое владеет на него правами, сообщает ФАН.

Футболист летом присоединился к команде Леонида Слуцкого на правах аренды, однако не является твердым игроком стартового состава. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, у ЦСКА нет права в одностороннем порядке прекратить арендное соглашение. В то же время в «Монако» Траоре не будет иметь больше игровой практики из-за высокой конкуренции в линии атаки. Поэтому монегаски согласятся прервать аренду только в случае, если нападающему будет найден альтернативный вариант аренды на вторую половину сезона.

Осложняется ситуация достаточно высокой зарплатой игрока – она составляет порядка 1,5 миллиона евро в год. В случае, если речь идет об аренде футболиста в одном из ведущих европейских чемпионатов, все может упереться в короткий срок аренды и высокий гонорар нападающему из-за высоких налогов в Европе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (21)
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kotmyshka
1478725855
Умеют же составлять контракты...
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XaXatyn
1478728469
И не нужен он не кому !
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ВЛАДИВОСТОК
1478728732
Ошибка была брать его в команду , вообще нет у него желания играть. Вот только в историю клуба ЦСКА вошёл как первый игрок кто забил на новом стадионе команды............а так честно , просто серость без эмоций .
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cska-62
1478728851
Читая эту заметку, Селюк так хохотал, что подавился свежим омаром, которые ему ежедневно поставляются теперь после сделки с Траоре и ЦСКА... А чем там давятся, позвольте спросить, после этой сделки прохиндеи в клубе?
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спартак спартаков1
1478730588
да и пусть валит
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Каратель помойников
1478737617
вобщем остаётся большое чёрное бревно в конюшне надолго,ведь монегаскам этот баласт нахуй не нужен.где же хвалёные скауты? бухают?
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ЮЗИК
1478744766
Давно гнать пора,бесполезный игрок на поле
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kaa-71
1478745374
Не пойму зачем его брали
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Snerg
1478757576
я хоть и болельщик Cпартака),но признаю что у Цска была очень хорошая селекция.Интересно кто так лопухнулся ,или кто подсунул этого траоре?
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alexis02lion
1478758238
Всё логично. Хозяева всё определяют. Альтернативу только в чемпионшипе можно найти, да и том он с такой зарплатой и игрой никому не сдался. Так что до конца сезона будет в команде. Хоть скамейку полировать, а всё равно никуда не деть.
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