Траоре может покинуть ЦСКА только с согласия «Монако»

Нападающий Ласина Траоре, выступающий в составе ЦСКА на правах аренды, может прервать арендное соглашение с клубом только с согласия «Монако», которое владеет на него правами, сообщает ФАН.

Футболист летом присоединился к команде Леонида Слуцкого на правах аренды, однако не является твердым игроком стартового состава. По сообщению источника, знакомого с ситуацией, у ЦСКА нет права в одностороннем порядке прекратить арендное соглашение. В то же время в «Монако» Траоре не будет иметь больше игровой практики из-за высокой конкуренции в линии атаки. Поэтому монегаски согласятся прервать аренду только в случае, если нападающему будет найден альтернативный вариант аренды на вторую половину сезона.

Осложняется ситуация достаточно высокой зарплатой игрока – она составляет порядка 1,5 миллиона евро в год. В случае, если речь идет об аренде футболиста в одном из ведущих европейских чемпионатов, все может упереться в короткий срок аренды и высокий гонорар нападающему из-за высоких налогов в Европе.