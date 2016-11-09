Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир готов покинуть «Арсенал», которому он принадлежит, если не будет получать в Лондоне достаточное количество игрового времени.

«В свое время я смело поступил, перейдя в «Борнмут». Я люблю «Арсенал», но если придет время уйти, тоя сделаю это без тени сомнения. Если я вернусь и не буду играть, то буду думать, что мне делать дальше. Моя цель – вернуться в следующем году более классным футболистом. Я доказал людям, что могу играть каждую неделю. Мне было тяжело согласиться на аренду, я мог остаться в «Арсенале», иногда выходить на поле, но я хотел кое-что доказать людям», – заявил Уилшир.

Напомним, что «Борнмут» рассматривает вариант выкупа футболиста у «Арсенала» по завершении арендного договора.