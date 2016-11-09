Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Майкон: «Локомотиву» не надо думать о месте в таблице»

    Нападающий «Локомотива» Майкон оценил результат, который по окончании сезона будет считаться успешным.

    «Команде сейчас не надо думать о месте в таблице. Надо готовиться к каждому матчу отдельно и обыгрывать ближайшего соперника, а уже в конце сезона смотреть, какое место мы займем. Нынешнее 11-е место – это очень плохой результат. И сейчас нужно до зимнего перерыва отыграть оставшиеся матчи без потерь очков. Только после этого можно будет говорить о том, за что бороться «Локомотиву» в текущем сезоне», – считает футболист.

    В текущем сезоне «Локомотив» провел 13 матчей в Премьер-лиге, в которых набрал 15 очков, занимая 11-е место.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 06:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru 9 ноября 2016, 12:12

      хоть и болею за Спартак !!! но Локомотив обязан быть в пятерки минимум по окончание чемп. !!! Палыч отличный тренер!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > serega86ru 9 ноября 2016, 14:18

      спасибо за комментарий. Удачи красно-белым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 9 ноября 2016, 11:25

      Давай Майкон, тащи))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 9 ноября 2016, 11:00

      Ну так-то правильное высказывание. Конечно невозможно выиграть оставшиеся 17 матчей подряд. Но хотя бы стараться играть мощно в каждом матче, и тогда можно будет за что-то побороться. Забивай еще Маркес, удачи вам!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Nesterenko 9 ноября 2016, 14:20

      помнится лет 8-9 назад после первого круга ЦСКА был на предпоследнем месте, а закончили чемпионат с серебром. Тогда 12 выигрышей подряд было, если память мне не изменяет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > ljrljr0505 10 ноября 2016, 15:18

      В 2008 году ЦСКА завоевал серебро после неудачного 1-го круга, но армейцы были не на дне таблицы, а где-то на 8 месте. У Локомотива сейчас ситуация сложнее, надо просто занять хотя бы 5 место в чемпионате и выиграть кубок. Это будет хороший результат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 9 ноября 2016, 08:32

      Надо выходить и побеждать в каждом матче.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11