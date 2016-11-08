Санчес травмировался на тренировке сборной Чили

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может пропустить ближайший матч национальной команды.

По информации источника, футболист получил повреждение на тренировочном занятии, и эта травма может помешать ему принять участие в матча отборочного турнира на ЧМ-2018 против команды Колумбии. О характере повреждения и точном сроке восстановления пока не сообщается.

В нынешнем сезоне Санчес сыграл за «Арсенал» 15 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.