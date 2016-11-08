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    Жиру: «Когда контракт истечет, поищу клуб, где мне дадут больше игрового времени»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился мнением о своем положении в лондонском клубе.

    «Я не из тех, кто много жалуется, и я всегда буду отдавать все силы за футболку моего клуба. Я буду бороться за место в стартовом составе до тех пор, пока действует мой контракт с клубом.

    Когда он истечет, я бы хотел поискать себе команду, которая предоставит мне больше игрового времени», – сказал Жиру.

    Добавим, что минувшим летом игрок был близок к переходу в «Наполи», и, как отмечает источник, неаполитанцы могут вновь попытаться приобрести Жиру.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ футболист выходил на поле в пяти матчах, в общей сложности проведя в игре 92 минуты. Его нынешний контракт истекает в 2018 году.

    Источник: Calciomercato

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    08.11.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      tilvan 11 ноября 2016, 15:33

      можно будет вместо него Лукаку взять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 9 ноября 2016, 06:25

      2 метра бесполезности

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Футурист 8 ноября 2016, 21:26

      цска предоставит, браток!)))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      sold93 > Футурист 8 ноября 2016, 23:35

      но потом продаст, снова купит и снова предоставит))

      5
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