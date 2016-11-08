Жирков пропустит игру с Катаром

Чудеса. Что делает. Черчесов ? Юра что в 36 лет будет на Ч. М-18?
Защитник «Зенита» Юрий Жирков, по всей видимости, не сможет помочь сборной России в гостевом контрольном поединке против Катара 10 ноября. Во время обследования в одной из местных клиник у игрока не было обнаружено значительных проблем со здоровьем, тем не менее, в ближайшие несколько дней ему предстоит тренироваться по индивидуальному плану.
Возвращение Жиркова в общую группу ожидается уже после встречи с Катаром. Таким образом, он имеет неплохие шансы выйти на поле 15 ноября в игре с Румынией.