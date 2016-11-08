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    Жирков пропустит игру с Катаром

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков, по всей видимости, не сможет помочь сборной России в гостевом контрольном поединке против Катара 10 ноября. Во время обследования в одной из местных клиник у игрока не было обнаружено значительных проблем со здоровьем, тем не менее, в ближайшие несколько дней ему предстоит тренироваться по индивидуальному плану.

    Возвращение Жиркова в общую группу ожидается уже после встречи с Катаром. Таким образом, он имеет неплохие шансы выйти на поле 15 ноября в игре с Румынией.

    Источник: РФС

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    08.11.2016 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 8 ноября 2016, 22:52

      Чудеса. Что делает. Черчесов ? Юра что в 36 лет будет на Ч. М-18?

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