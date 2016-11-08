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Бабурин: «Акинфеев чуть ли не плакал, пропустив от «Монако»

8 ноября 2016, 16:14
11

Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин затруднился ответить на вопрос, кого на данный момент можно считать лучшим голкипером страны. При этом он выделил особняком стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева, отметив характер футболиста.

– Кто лучший голкипер России сейчас?

– Тяжелый вопрос. Игорь Акинфеев вообще отдельно стоит из-за своей харизмы. А так много хороших вратарей. Например, хорошо работает зенитовская школа. Селихов – интересный мальчишка. Ну, не мальчишка, а мужчина уже.

– Сейчас вся страна смеется над Акинфеевым: он уже 10 лет пропускает в Лиге чемпионов. Как вы к этому относитесь?

– Он по-прежнему вратарь хорошего уровня. Просто вот так получается, когда на 87-й минуте забивает «Монако». У него действительно чуть ли не плач в глазах стоял, потому что хотелось не пропустить. Его замучили уже все, особенно журналисты. Но Игорь – сильный парень, он справится.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Монако Россия (до 18) Акинфеев Игорь
Комментарии (11)
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за ЦСКА с 1980г
1478614180
да помоему смеются(стебаются)только заунывные журналюги,у которых мозгов не хватает на нормальные интервью, вот они и мусолят эти "рекорды". А нормальные спортсмены из стана конкурентов ещё в прошлом году сказали,что и рады бы пропускать 10лет подряд в ЛЧ, да туда их не приглашают.. Ну может в след.году пропустят.
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cska-62
1478614617
Жаль, что Игорь болезненно к этой глупой статистике относится... Не в ней отражается класс игры вратаря!
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sour12
1478632977
Игорь на сегодня лучший вратарь и здесь не о чем говорить, а то что команда пропускает мячи, так бывает....цска давно нужно усиление состава, не у всех мечты сбываются и так же ЛВС не может указать на нужного игрока и ему его купят даже если он будет стоить 60 миллионов....но при этому команда всегда на верху....Акинфеев сильный и отличный игрок, так же ЛВС отличный тренер.
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bafor
1478638431
Надо Акинфееву берёзой по берёзам лупить после каждого матча. Мож забегают.
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Небесная
1478647667
тяжело Акинфееву одному играть против одиннадцати игроков соперника
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+50/-50
1478703330
Слезами делу не поможешь. Пришло время идти в хозмаг за гвоздями. Колотить их в стенку и вешать бутсы на гвоздь. Время неумолимо.
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