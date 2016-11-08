Бабурин: «Акинфеев чуть ли не плакал, пропустив от «Монако»

Тренер вратарей юношеской сборной России Сергей Бабурин затруднился ответить на вопрос, кого на данный момент можно считать лучшим голкипером страны. При этом он выделил особняком стража ворот ЦСКА Игоря Акинфеева, отметив характер футболиста.

– Кто лучший голкипер России сейчас?

– Тяжелый вопрос. Игорь Акинфеев вообще отдельно стоит из-за своей харизмы. А так много хороших вратарей. Например, хорошо работает зенитовская школа. Селихов – интересный мальчишка. Ну, не мальчишка, а мужчина уже.

– Сейчас вся страна смеется над Акинфеевым: он уже 10 лет пропускает в Лиге чемпионов. Как вы к этому относитесь?

– Он по-прежнему вратарь хорошего уровня. Просто вот так получается, когда на 87-й минуте забивает «Монако». У него действительно чуть ли не плач в глазах стоял, потому что хотелось не пропустить. Его замучили уже все, особенно журналисты. Но Игорь – сильный парень, он справится.