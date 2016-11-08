Ярошик: «Подписал контракт с ЦСКА, а потом немного расплакался»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о подписании контракта с армейцами.

«Знаете, я всегда мечтал играть в западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.

Меня могла получить другая московская команда — «Спартак». Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде», – заявил Ярошик.