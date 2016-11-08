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  • Ярошик: «Подписал контракт с ЦСКА, а потом немного расплакался»

Ярошик: «Подписал контракт с ЦСКА, а потом немного расплакался»

8 ноября 2016, 10:04
15

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о подписании контракта с армейцами.

«Знаете, я всегда мечтал играть в западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.

Меня могла получить другая московская команда — «Спартак». Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде», – заявил Ярошик.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ярошик Иржи
Комментарии (15)
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Mi6
1478591272
Хороший игрок
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Каратель помойников
1478591396
пусть это вью Квинси прочитает,может тоже расплачется от смеха.он выбрал спартак у которого был спад,а теперь спартак на подъёме-выходит не прогадал футболист. я это к чему-есть такие люди что только за сильных,и не важно где,во дворе в футбол играть,в каком нибудь замесе участвовать,ещё где то...такие всегда выбирают тех кто посильнее,мягко выражаясь нехорошие это люди
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ufos73
1478593723
Видно не совсем добровольно то, контракт подписывал...Юыл бы умнее, знал бы, что такие контракты не действительны
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kiiriil19
1478595197
он знал куда шёл))
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dimon2602
1478596714
Хорошо играл...
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Colonist
1478603818
Бедненький...
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VVM1964
1478605198
ТЕПЕРЬ , НАВЕРНОЕ РЫДАЕТ , ВСЕ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ НА 180 ГРАДУСОВ .
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за ЦСКА с 1980г
1478613807
А ты знаешь,ничего не изменилось..
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alll-1
1478615598
расплакался ,потому что гинер паспорт отобрал
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dudkadim
1478624684
ну наконец-то
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