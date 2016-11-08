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    Ярошик: «Подписал контракт с ЦСКА, а потом немного расплакался»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о подписании контракта с армейцами.

    «Знаете, я всегда мечтал играть в западной Европе. Но в тот момент я решил выбрать российский клуб. Помню, как подписывал контракт с ЦСКА. На улице шел снег, температура была -25, а я ставил подпись под пятилетним соглашением и даже немного потом расплакался. Но в итоге, видите, в России я смог прогрессировать.

    Меня могла получить другая московская команда — «Спартак». Но я рад, что выбрал именно ЦСКА. Армейцы в тот момент как раз были на подъеме, а красно-белые, я бы сказал, на спаде», – заявил Ярошик.

    Источник: Известия

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    08.11.2016 10:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 8 ноября 2016, 20:04

      ну наконец-то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 8 ноября 2016, 17:33

      расплакался ,потому что гинер паспорт отобрал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 ноября 2016, 17:03

      А ты знаешь,ничего не изменилось..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 8 ноября 2016, 14:16

      Бедненький...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      mik1954 8 ноября 2016, 14:04

      Заплачешь тут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 8 ноября 2016, 12:18

      Хорошо играл...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 8 ноября 2016, 11:53

      он знал куда шёл))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 ноября 2016, 11:28

      Видно не совсем добровольно то, контракт подписывал...Юыл бы умнее, знал бы, что такие контракты не действительны

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 8 ноября 2016, 10:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть это вью Квинси прочитает,может тоже расплачется от смеха.он выбрал спартак у которого был спад,а теперь спартак на подъёме-выходит не прогадал футболист.
      я это к чему-есть такие люди что только за сильных,и не важно где,во дворе в футбол играть,в каком нибудь замесе участвовать,ещё где то...такие всегда выбирают тех кто посильнее,мягко выражаясь нехорошие это люди

      -6
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Каратель 8 ноября 2016, 11:00

      ну тут не совсем уместное сопоставление. сам подумай - ты б кого бы выбрал? если бы он был воспитанником спартака или цска и тогда выбирал - это одно, а тут ему срать, какой российский клуб, естественно любой на его месте выберет клуб поуспешнее, в том числе в игровом плане.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > VGreen 8 ноября 2016, 12:38

      Все проще. При выборе работы ты пойдешь в состоявшуюся компанию или предпочтешь ту, что на ладан дышит (гиперболизирую, разумеется, но сути дела не меняет)?

      2
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      Рейтинг: +82

      Mi6 8 ноября 2016, 10:47

      Хороший игрок

      3
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