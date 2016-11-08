Ярошик: «Увидев Гинера, мне показалось, что он был немного уставший»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о посещении нового стадиона армейцев в качестве почетного гостя клуба.

«Мне позвонил спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, с которым мы периодически поддерживаем связь. Первый раз он приглашал меня еще на открытие стадиона, но я в тот раз не смог приехать и мы договорились на другое время. Очень благодарен руководству и болельщикам, что не забыли обо мне. Счастлив, что поклонники армейцев наконец-то дождались своего собственного стадиона. Также рад за тех футболистов, с которыми я играл за ЦСКА. Теперь они смогут выступать на своей арене.

Сразу после игры меня отвели в раздевалку ЦСКА и я смог поговорить с ребятами. Правда, тех, с кем я играл, осталось не так много. Но в клубе до сих пор работают некоторые массажисты, физиотерапевты и администраторы. Приятно удивило, что эти люди до сих пор в ЦСКА. Нужно сказать спасибо президенту, что он создал не только хорошую команду, но и подобрал отличных людей, которые помогают футболистам.

Гинер спустился в раздевалку после матча, и мы немного пообщались. Он сказал мне, что ЦСКА – мой дом и что я всегда могу вернуться. Это было очень приятно.

В этот раз у него был другой взгляд, более спокойный. Мне показалось, что он был немного уставший, но в целом выглядит хорошо», – заявил Ярошик.