Черчесов: «Первая тренировка в Дохе была направлена на восстановление и тактику»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о первом дне пребывания национальной команды в Дохе, где она готовится к контрольному матчу с Катаром, который пройдет 10 ноября.

«Мы сегодня с утра были в дороге, добирались из Москвы до Катара. Так что день получился непростым. Тренировочное занятие было, с одной стороны, восстановительного характера, с другой — тактической направленности. Времени у нас не слишком много, поэтому старались сочетать эти компоненты. Намеченную на сегодня программу выполнили, погода здесь футбольная, будем готовиться к игре.

До матча со сборной Катара у нас есть еще два дня, также после игры задержимся на несколько дней, потом отправимся в Грозный. В Москве сейчас уже лежит снег, поэтому решили готовиться здесь. Что касается соперника, то мы всегда стараемся его тщательно изучать, обращаем внимание на отдельных игроков», – заявил Черчесов.