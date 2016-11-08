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    Васин: «У сборной России одна задача – обыграть Катар»

    Защитник сборной России Виктор Васин отметил отличные условия в Дохе для подготовки национальной команды в преддверии контрольного матча с командой Катара, который состоится 10 ноября.

    «У нас все отлично, долетели хорошо. Особой усталости не чувствовалось, будем готовиться к игре со сборной Катара. Уже провели сегодня первую тренировку на поле хорошего качества. Погода здесь очень теплая и комфортная для занятий. Отель тоже великолепный. Словом, все условия для качественной подготовки есть. Задача у нас одна — победить сборную Катара. Соперника еще предстоит изучить на теоретических занятиях. Атмосфера в команде тоже очень хорошая, мы все друг друга отлично знаем, встречаемся в матчах Премьер-лиги, поэтому надеемся на положительный результат», – заявил Васин.

    Источник: РФС

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    08.11.2016 06:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 ноября 2016, 19:22

      Из ЦСКА один Игорь. Он один пропустит-норма. А кто забивать будет-посмотрим..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      Azenkur 8 ноября 2016, 23:18

      Одна задача, не проиграть Катару!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      30Кирилл96 8 ноября 2016, 12:03

      Как обычно выйграют 1:0

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > 30Кирилл96 9 ноября 2016, 00:06

      из-за автогола катара)

      0
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 8 ноября 2016, 08:20

      А будет опять 0:0 унылые

      1
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