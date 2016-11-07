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    Источник: Моуринью не доверяет Смоллингу и Шоу и хочет от них избавиться

    Бывший нападающий «Селтика» Энди Уокер, ныне являющийся экспертом Sky Sports, выразил мнение, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не доверяет защитникам Крису Смоллингу и Люку Шоу и намерен избавиться от них.

    Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб «красных дьяволов» к следующему сезону рассчитывает продать сразу восемь игроков, однако оба футболиста в данный список не входили. В нынешнем сезоне Смоллинг провел за «МЮ» в АПЛ шесть матчей и забил один гол, на счету Шоу – семь встреч и ноль результативных действий.

    Источник: Skysports

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    07.11.2016 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 ноября 2016, 08:00

      В арсенал заберем - пригодятся еще...

      2
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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 8 ноября 2016, 07:21

      Если это правда люка шоу надо покупать в Ливерпуль как раз левый фланг хромает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      blackeyedcat 8 ноября 2016, 00:08

      Он совсем спятил? Шоу был одним из лучших до своей травмы, а Смоллинг в МЮ давно. С кем он в центре играть будет?

      2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 7 ноября 2016, 23:14

      а кому он доверяет !?

      1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 7 ноября 2016, 21:46

      По ходу он и себе не доверяет...

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