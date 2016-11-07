Кирсанов утвержден на посту главного тренера «Сибири»

Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера «Сибири», утвержден в должности. Отмечается, что стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

«Таким образом, Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера с начала октября, отбросил приставку «и. о.», – говорится на официальном сайте новосибирской команды.

На данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 19 очков.