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    Кирсанов утвержден на посту главного тренера «Сибири»

    Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера «Сибири», утвержден в должности. Отмечается, что стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления.

    «Таким образом, Сергей Кирсанов, исполнявший обязанности главного тренера с начала октября, отбросил приставку «и. о.», – говорится на официальном сайте новосибирской команды.

    На данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 19 очков.

    Источник: ФК «Сибирь»

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    07.11.2016 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 7 ноября 2016, 14:46

      Это плюс для Сибири. Доморощенный тренер это хорошо в данный момент.

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      Рейтинг: +94

      Виталич 7 ноября 2016, 13:38

      пипец Сибири..вторая лига здравствуй..

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