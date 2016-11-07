«Уфа» и ЦСКА сыграют товарищеский матч во время паузы на игры сборных

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что команда проведет товарищеский матч с ЦСКА, а также рассказал о травмированных футболистах. Кроме того, Газизов прокомментировал информацию, согласно которой главный тренер уфимцев Виктор Гончаренко может возглавить армейцев.

«Во время паузы в чемпионате России мы 12 ноября сыграем товарищеский матч с ЦСКА в Москве. Матч пройдет на тренировочной базе ЦСКА в Ватутинках. Спасибо большое руководству футбольного клуба ЦСКА, которое согласилось на сотрудничество.

Нет, ЦСКА к нам не обращался по поводу Гончаренко, и думаю, что это вряд ли произойдет. В игре с «Рубином» травму бедра получил Кеинде Фатай – футболист пропустит около двух недель. А ранее травмированные Денис Тумасян и Исламнур Абдулавов вернутся в строй только весной. Все остальные футболисты продолжают подготовку к следующим матчам», – сказал Газизов.