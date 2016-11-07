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    Ибрагимович: «Думал, что я один забил 25 тысяч голов»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, забивший 25000-й гол в истории английской Премьер-лиги в матче чемпионата Англии против «Суонси» (3:1), прокомментировал это достижение. Напомним, что шведский форвард оформил в этой игре дубль.

    «Знал ли я о том, что это 25-тысячный гол в истории Премьер-лиги? Нет, не знал. Я думал, это я один забил 25 тысяч голов», – сказал футболист.

    Отметим, что второй гол Ибрагимовича в ворота «Суонси» стал для него 400-м в карьере.

    Источник: Goal.com

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    07.11.2016 10:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 ноября 2016, 14:45

      Эх Златан , надеюсь ты это пошутил так, потому что в матчах с лидерами ты мягко говоря выглядел никак, как и весь манчестер. (((

      -2
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 7 ноября 2016, 14:34

      Ибра- красавчик, троллит эту дебильную статистику.)))

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 7 ноября 2016, 13:48

      Красава Ибра! В старости жизофрения его доканает!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 7 ноября 2016, 13:10

      Ибра в как всегда, в своём репертуаре)

      5
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      Рейтинг: +239

      Михас007 7 ноября 2016, 12:50

      еще забьешь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 7 ноября 2016, 12:49

      ахаххахахаха дебил))))

      -2
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      Рейтинг: +49

      melnicn 7 ноября 2016, 11:51

      Хороший футболист!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 ноября 2016, 11:25

      Приколист)))

      3
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 7 ноября 2016, 11:14

      Молодец, и с самоиронией у него, оказывается нормально.

      4
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 7 ноября 2016, 10:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мда... Видимо у него с интеллектом проблемы! Хоть бы 500 забил за свою карьеру, что маловероятно.

      -21
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > lim0n7 7 ноября 2016, 10:42

      с интеллектом всё нормально у него, парень просто прикалывается.

      17
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > lim0n7 7 ноября 2016, 11:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      о 500 и речи нет! Даже до 420 не дотянет уже

      -4
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