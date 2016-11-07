Ибрагимович: «Думал, что я один забил 25 тысяч голов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, забивший 25000-й гол в истории английской Премьер-лиги в матче чемпионата Англии против «Суонси» (3:1), прокомментировал это достижение. Напомним, что шведский форвард оформил в этой игре дубль.

«Знал ли я о том, что это 25-тысячный гол в истории Премьер-лиги? Нет, не знал. Я думал, это я один забил 25 тысяч голов», – сказал футболист.

Отметим, что второй гол Ибрагимовича в ворота «Суонси» стал для него 400-м в карьере.