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    Ван Перси порвал веко в матче чемпионата Турции

    Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси, ставший автором гола в матче чемпионата Турции против «Акхисар Беледиеспор» (3:1), не смог доиграть встречу до конца.

    В конце первого тайма голландец получил от игрока соперника удар локтем в левый глаз, покинул поле на носилках и на 40-й минуте был заменен на Эммануэля Эменике.

    В больнице выяснилось, что у ван Перси открылось кровотечение и порвано веко. Ряд турецких СМИ сообщили, что нападающему грозит потеря зрения, но врач «Фенербахче» опроверг эту информацию.

    Источник: Marca

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    07.11.2016 10:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 ноября 2016, 14:02

      ну не

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      kiiriil19 7 ноября 2016, 13:42

      выздоравливай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1530

      zarsm 7 ноября 2016, 12:36

      Как же так получилось? Здоровья Робину.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 ноября 2016, 11:51

      Типичная Турция)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 7 ноября 2016, 11:49

      Лучший!!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > ruverzema29rus 9 ноября 2016, 19:33

      Лучшим он возможно был в сезоне 11-12. После перехода в МЮ, поступив как крыса, сдулся, что доказывает его командировка в Турцию, далеко не топовый чемпионат.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Пикап96 9 ноября 2016, 21:36

      РВП пока лучший игрок Арсенала за последние восемь лет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > ruverzema29rus 10 ноября 2016, 21:17

      Один выстреливший сезон не говорит о его качестве. Аршавин, только перейдя в Арсенал, тоже феерил и где он сейчас?!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 11:20

      Честно я не очень понял кто виноват и как это так получилось.
      Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

      3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 7 ноября 2016, 10:31

      Дай Бог ему здоровья и чтобы глаз видел, как прежде !

      3
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