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    Защитник «Амкара» Занев считает, что Фернандес сам шел на пенальти

    Защитник «Амкара» Петар Занев поделился эмоциями от матча 13-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2). Напомним, один из мячей армейцы забили после пенальти, который был назначен после нарушения болгарина на Марио Фернандесе.

    – Не были удивлены двум забитым голам в такой короткий промежуток?

    – Сегодня игра у нас получалась. Были хорошие пространства для контратак, чем мы пользовались. Нетипично для нас, что пропустили 2 гола.

    – Перед матчем вы шли почти вровень с ЦСКА, могли их обогнать. Это играло какую-то роль?

    – Сейчас мы не думаем о таблице, играем каждую игру отдельно, стараемся показать хорошую игру, набирать очки. А в конце чемпионата увидим, где будем.

    – Вы пропускаете мало, ругался ли тренер в связи с двумя пропущенными в 1-м тайме мячами?

    – Конечно, обидно. На повторе я посмотрел, что Фернандес шел на пенальти, он сам упал, без соприкосновения. Я почувствовал ногу уже когда упал. Но судья так увидел. Не знаю, если бы не было этого пенальти, может игра по-другому бы пошла. Второй гол мы пропустили за минуту до перерыва. Это футбол. Получилась хорошая игра для болельщиков.

    – Согласны, что сегодня голов было больше, чем моментов?

    – Да, это так.

    – Прошлогодний ЦСКА и нынешний – это две разные команды или нет?

    – Видно, что сейчас в ЦСКА небольшие проблемы, негативные результаты. Игрокам наверняка неприятна эта ситуация. Но они лучше знают, у них есть хороший тренер. Они исправятся, чемпионат длинный.

    – Будете отмечать ничью или грустить по поводу двух потерянных очков?

    – Когда на выезде играешь, очко в копилку. Мы довольны.

    – То есть сродни победе?

    – Конечно, победа лучше, но не забываем, что играли на выезде.

    Источник: Rusfootball.info

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    07.11.2016 07:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 ноября 2016, 18:23

      "Фернандес шел на пенальти",- а что, Кокорин, Лаборде, Дзюба, Комбаров, Зобнин не идут на пенальти? Падают за 2 метра от соперника и ведь дает судья 11-метровый! Так что кто на что идет говорить не стоит!

      2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 7 ноября 2016, 08:32

      И без пенальти могли обойтись если погода была норм

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Алексей Гозиас 7 ноября 2016, 10:56

      ну да, просто бы проебали.

      -1
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