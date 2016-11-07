Бабаев: «Акинфеев – лучший вратарь современности для России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил высокий уровень голкипера Игоря Акинфеева, а также поддержал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Недавно на пресс-конференции Леонид Слуцкий сравнил Акинфеева с Дасаевым и Яшиным. Вы согласны с его словами?

– Игорь – лучший вратарь современности для России. Ни у кого не осталось сомнений в этом, даже у его недоброжелателей. Все достижения, титулы, статистика, рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений.

– После неудач армейцев всегда говорят о месте Леонида Слуцкого. Какие настроения у руководства?

– Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда всегда побеждала, но, к сожалению, это невозможно. Не только у нас. Все это циклично. Правда, считаю, что это последние два года, когда мы добивались выдающихся результатов. Тем более с такой конкуренцией, как в России. Но надо уметь держать удар и поддерживать команду, когда непросто. Тогда поддержка еще более ценна. Да и ребята благодарны, когда их поддерживают болельщики. Сегодня были хорошие баннеры. Понимаю, что разочарованы, но так вышло. Будем исправлять ситуацию. Никто не собирается сдаваться.