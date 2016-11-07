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Бабаев: «Акинфеев – лучший вратарь современности для России»

7 ноября 2016, 01:38
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с «Амкаром» (2:2) в матче 13-го тура чемпионата России отметил высокий уровень голкипера Игоря Акинфеева, а также поддержал главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

– Недавно на пресс-конференции Леонид Слуцкий сравнил Акинфеева с Дасаевым и Яшиным. Вы согласны с его словами?

– Игорь – лучший вратарь современности для России. Ни у кого не осталось сомнений в этом, даже у его недоброжелателей. Все достижения, титулы, статистика, рекорды мыслимые и немыслимые не оставляют даже тени сомнений.

– После неудач армейцев всегда говорят о месте Леонида Слуцкого. Какие настроения у руководства?

– Понятно, что болельщики хотят, чтобы команда всегда побеждала, но, к сожалению, это невозможно. Не только у нас. Все это циклично. Правда, считаю, что это последние два года, когда мы добивались выдающихся результатов. Тем более с такой конкуренцией, как в России. Но надо уметь держать удар и поддерживать команду, когда непросто. Тогда поддержка еще более ценна. Да и ребята благодарны, когда их поддерживают болельщики. Сегодня были хорошие баннеры. Понимаю, что разочарованы, но так вышло. Будем исправлять ситуацию. Никто не собирается сдаваться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид Бабаев Роман
Комментарии (10)
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Krics
1478472785
Когда-то был хороший, сейчас видимо тоже спад, как у всех коней, надо было вовремя чемпионат менять, а так рост прекратился, для РФПЛ нормально, а Европа не для него уже.
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Aston
1478473255
Про статистику нет смысла говорить,спад Акинфеева давно и налицо!Приятно,что растут такие как Селихов,Игорю нужно отдохнуть,он уже не такой явный первый номер,каким был пару лет назад
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NEMETSRUS
1478488830
игорь лучший
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экс-перд
1478494197
Чот не понял Бабая: так современности? или России? И насчёт рекордов. Эт про ЛЧ?)
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nik55
1478495737
рекорд продержится лет50 его время прошло и не надо петь песни
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perm 242
1478499303
согласен с Бабаевым на 100% ... но Игорю нужен небольшой перерыв , видимо "пресытился" футболом ...
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Каратель помойников
1478500174
один то немыслимый рекорд запомнится надолго))) да и вообще Яшин и Дасаев-киперы мирового уровня,а про "подвиги" Акинфеева европа только узнаёт,кроме как в лыжном клупе не играл нигде,схуя его вровень с мировыми то ставить?
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iuda
1478500989
Где Акинфеев засветился на мировой арене? Только своим рекордом в Лиге Чемпионов, да волейболом в Бразилии на ЧМ-2014
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Саняга.
1478504782
На безрыбье и рак рыба!!!!Пора в "запас"
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