УЕФА продлил временную дисквалификацию Еременко

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что УЕФА продлил отстранение полузащитника Романа Еременко до рассмотрения дела, которое состоится 10 ноября.

«УЕФА продлил временную дисквалификацию. Это нормальная практика, у нас не было иллюзий на этот счет.

Надеюсь, что мы отстоим свою позицию по Еременко. Мы считаем, что халатности со стороны футболиста не было. Понятно, что рассмотрение предстоит серьезное, и я пока не хочу раскрывать детали. Будем надеяться на оправдательный приговор», – сказал Бабаев.