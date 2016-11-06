Луческу остался недоволен судейством и плохим полем в матче против «Терека»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от гостевого матча 13-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

– Тридцать минут команда неплохо провела. Что произошло потом?

– Была расслабленность и невнимательность, особенно когда соперник забивал первый гол. До него соперник почти ничего не создал, мы полностью доминировали на поле. Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил.

Доволен вторым таймом, получилась хорошая игра. «Терек» заслуживает похвалы, они отдали все силы. Чувствовалось их желание. Игра получилась быстрой, зрелищной, и все зрители получили от нее удовольствие. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.

Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело был восстановиться после «Дандолка», где тоже играли на сложном поле и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле, и при той нагрузке, которая у него была.

– Игрок сборной, который числится травмированным, выходит сегодня на поле. Как произошла такая ситуация?

– Это моя проблема, а не ваша. Я ее сам решаю. Какие у вас проблемы? Он не играл с «Дандолком», если вы заметили. У нас 12 человек, образно говоря, он сегодня сыграл и почувствовал недомогание.

– Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

– У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать.