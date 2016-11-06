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  • Луческу остался недоволен судейством и плохим полем в матче против «Терека»

Луческу остался недоволен судейством и плохим полем в матче против «Терека»

6 ноября 2016, 20:08
32

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от гостевого матча 13-го тура чемпионата России с «Тереком», в котором его команда потерпела поражение со счетом 1:2.

– Тридцать минут команда неплохо провела. Что произошло потом?

– Была расслабленность и невнимательность, особенно когда соперник забивал первый гол. До него соперник почти ничего не создал, мы полностью доминировали на поле. Допустили две ошибки, хотя, когда забивался второй гол, был фол на Хави Гарсии, который судья не заметил.

Доволен вторым таймом, получилась хорошая игра. «Терек» заслуживает похвалы, они отдали все силы. Чувствовалось их желание. Игра получилась быстрой, зрелищной, и все зрители получили от нее удовольствие. Может быть, ничейный результат был бы более правильным по сегодняшнему матчу. Если учитывать, что соперник дважды сыграл рукой в своей штрафной, удивительно, что судья этого не заметил. Арбитр принял такое решение, и он отвечает за это.

Игра проходила на не очень хорошем поле. Тяжело был восстановиться после «Дандолка», где тоже играли на сложном поле и там потеряли Ломбертса и Шатова. Сегодня потеряли Нету, Витселя и Кришито. Специфическая ситуация. Есть две недели, будем надеяться, что восстановим игроков. Жирков чувствовал себя не очень хорошо, тем более на таком тяжелом поле, и при той нагрузке, которая у него была.

– Игрок сборной, который числится травмированным, выходит сегодня на поле. Как произошла такая ситуация?

– Это моя проблема, а не ваша. Я ее сам решаю. Какие у вас проблемы? Он не играл с «Дандолком», если вы заметили. У нас 12 человек, образно говоря, он сегодня сыграл и почувствовал недомогание.

– Если Черчесов позовет Дзюбу, вы его отпустите?

– У него, если вы заметили, мышцы все в тейпах, поэтому он вышел на морально-волевых. Сам он сегодня сказал, что больше не сможет. Будем думать, что делать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча
Комментарии (32)
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kvm
1478452324
бомжеплакса
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alll-1
1478452772
когда зинька выигрывает все нормально и поле не мешает ,а проиграли ,сразу все фигово
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ttter
1478452960
Это Федун судил,а поле Гинер испортил)))
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Serjoga
1478453635
А Нету заработал прямую красную, НО, однако, судья дал желтую (правда вторую)! Двойные стандарты! Ростовчане, уральцы, грозненцы (но только в гостях) за такой фол огребли бы прямую красную! На что жалуетесь Луческу? Про руки вопрос можно не поднимать-судьи трактуют их как хотят и кому хотят!
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Garrincha58
1478454954
Луческу езжай в Донецк
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KorolShut
1478455255
Плохому танцору яйца мешают. Проще всего скинуть вину на судью или на газон
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1cent
1478455476
вот блять так и знал что вонь пойдет
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alp
1478455912
Жаль, конечно. что ж, когда то и мы должны были потерять 3 очка, но мы то с вами знаем, что чемпионом будет Зенит. Терек поздравляю с победой.
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Zeff
1478456359
А давайте введём за правило. Даём тренеру хозяев поля громкую связь, и пусть орёт что хочет. Начало сегодня положено.
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Павелий
1478459755
Спалетти вечно ныл про судейство, потом Андрэ Виллаж-Бомж, теперь Луческу.
Миллер, пора понять, что не всё в мире можно купить, тем более за счёт государства.
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