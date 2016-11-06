Индзаги: «Лацио» должен прибавить в стабильности»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги считает «Наполи» и «Ювентус» лучшими клубами Серии А. Об этом он заявил после матча внутреннего первенства с неаполитанцами, который завершился со счетом 1:1.

«Наполи» произвел очень хорошее впечатление по этому матчу. Эта команда прекрасно организована и не дает сопернику проявить сильные качества. Неаполитанцы наряду с «Ювентусом» – лучшие в Серии А. После них идут «Рома» и «Милан», которые нельзя сбрасывать со счетов. «Лацио» должен прибавить в стабильности», – отметил специалист.

Напомним, что на данный момент «Лацио» занимает четвертую строчку турнирной таблицы Серии А.