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    Форбс: «Смотрел все матчи «Ростова» в Лиге чемпионов»

    Защитник тульского «Арсенала» Фелисио Браун Форбс поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура РФПЛ против «Ростова», цвета которого он ранее защищал.

    «Перед тренировкой встретил старого товарища Джанаева. У «Ростова» отличный голкипер, не зря его вызывают в сборную России. А вообще не столь важно, с кем играешь и в какой последовательности. Главное для нас – брать очки.

    Смотрел все матчи «Ростова»в Лиге чемпионов. Жаль, что с «Атлетико» не хватило считаных минут, чтобы удержать ничью. В последнем сезоне команда добилась больших успехов, сейчас выступает в Лиге чемпионов. Нас ждет сложный матч, потребуется максимальная самоотдача и концентрация. Надеюсь, спортивная удача не отвернется от «Арсенала», – сказал Форбс.

    Матч «Ростов» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    06.11.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 ноября 2016, 04:04

      Вот теперь надо Ростову побеждать!

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