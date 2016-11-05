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    Радимов: «Не я открывал «Зенит-2». Скажут закрыть – закроем»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о высказывании наставника «Зенита» Мирчи Луческу, который считает, что фарм-клуб сине-бело-голубых стоит закрыть.

    – После высказывания Луческу эмоции как-то улеглись? Было ли это дополнительной мотивацией выйти и доказать, что «Зенит-2» важен и имеет право на существование?

    – Не я эту команду открывал и не мне ее закрывать. Высказывания главного тренера – кто такой я, и кто такой Луческу? Сколько тренировал он, и сколько я тренирую? Скажут закрыть – закроем. Единственно, что я могу сказать: за те три с половиной года, которые мы тренируем эту команду, я могу назвать кучу положительных примеров, которые помогли тому или другому футболисту.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.11.2016 22:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 5 ноября 2016, 23:18

      Пускай Луческу сначала что-нибудь выиграет.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Бриг 6 ноября 2016, 00:26

      Наверное ты имел в виду выиграет с Зенитом? Трофеев-то у него предостаточно.

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