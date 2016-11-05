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    Агуэро: «Это была странная игра»

    Нападающий«Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился впечатлениями после матча 11-го тура АПЛ против «Мидлсбро» (1:1).

    «Это была странная игра, потому что мы контролировали ее ход, а теперь у меня неприятные ощущения из-за пропущенного гола.

    У меня сегодня было много моментов, лучший был после передачи Наваса. Мяч был у меня в ногах, у меня было несколько секунд на принятие решения. Мне нужно поработать над этим.

    АПЛ – сложный турнир, где каждый может тебя обыграть. Сегодня это подтвердилось», – сказал Агуэро.

    Источник: BBC

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    05.11.2016 21:07
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