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    Ребров: «Спасибо Томску за знакомство с супругой»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров выразил благодарность Томску за то, что именно во времена его выступлений за «Томь» он познакомился со своей нынешней супругой Екатериной. Страж ворот красно-белых защищал цвета сибиряков в сезоне-2008 на правах аренды, принадлежа в то время «Сатурну».

    «Я очень рад, что в моей футбольной биографии была томская «Томь». Пусть это и была кратковременная командировка в аренду, и мало кто помнит из местных болельщиков, что здесь играл «этот московский вратарь», но именно здесь состоялся мой дебют в Премьер-лиге. На этом мои выступления за клуб и закончились, но за время в Сибири была главная моя встреча – знакомство с моей супругой. Хоть и познакомились мы на расстоянии (я в Томске, Катя – в Москве). Видимо, мне нужно было уехать из столицы, чтобы найти женщину моей жизни! Спасибо Томску и успехов «Томи»! «Спартак» с победой. Спасибо за поддержку!», – написал Ребров на своей странице в Instagram.

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    Источник: Instagram

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    05.11.2016 17:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 5 ноября 2016, 20:46

      Это настоящая удача, когда встречаешь ту единственную и понимаешь ,что это любовь на всю жизнь. Удачи тебе Артем желать тебе не буду,она уже у тебя есть. А пожелаю я тебе и твоей семье здоровья и счастья .

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 19:35

      Тебе спасибо и удачи!

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 5 ноября 2016, 18:25

      Тёма хороший человек и неплохой вратарь

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