«Спартак» в матче против «Томи» попытается сохранить лидерство в РФПЛ

«Спартак» сегодня проведет гостевой матч против «Томи», в котором постарается сохранить первую строчку в турнирной таблице чемпионата России по итогам 13-ти туров.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка. Начало – в 11:00 по московскому времени. Не пропустите!