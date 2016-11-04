Гвардиола: «Не знаю, как победа над лучшим клубом мира скажется на будущем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Мидлсбро» заявил, что не думает о победе над «Барселоной» (3:1) в Лиге чемпионов .

«Я не знаю, как это скажется на будущем. Важно, что мы обыграли лучшую в мире команду – я называю их лучшими, потому что так и есть – и я знаю, насколько сложно победить их. Противостояние с «Барселоной» требует другого уровня психологии и игры. Поэтому я доволен.

Но теперь надо сфокусироваться на АПЛ», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Мидлсбро» состоится в субботу, 5 ноября. Начало – в 18:00 по московскому времени.