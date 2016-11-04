Клопп: «Может, и «МЮ» останется без еврокубков к январю?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Уотфорда» ответил на вопрос о том, является ли отсутствие еврокубковых матчей причиной успешного начала сезона.

«Я не могу сравнивать. Я лет шесть–семь постоянно ездил по Европе. Я никогда не думал, что матчей слишком много. Если хочешь быть успешным, то нужно участвовать в еврокубках. «Уотфорд» никуда не ездил, у них та же ситуация.

Мы должны показать, что используем свободное время для тренировок на протяжении всего сезона, а не только в первые десять туров.

Вы задавали этот вопрос Конте? У них та же ситуация. Может, и «МЮ» будет в таком же положении к январю?» – сказал Клопп.