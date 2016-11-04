Покеттино: «Арсенал» – один из самых последовательных клубов мира. Тяжело сравнивать нас с ними»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился ожиданиями накануне матча 11-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Арсен Венгер проработал там 20 лет, «Арсенал» – один из самых последовательных клубов в мире. Тяжело сравнивать нас с ними.

Мы хотим стать одними из лучших, но пока только строим тренировочное поле, новый стадион и команду. Но это отходит на второй план, когда начинается матч. Мы должны быть агрессивны и постараться сыграть лучше соперника», – сказал Покеттино.

Матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.