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    Моуринью: «Иногда команды мало забивают из-за философии. Это не наш случай»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о низкой результативности команды.

    «Иногда команды мало забивают из-за своей философии, потому что они недостаточно агрессивны и недостаточно рискуют. Это совсем не наш случай.

    Легко заметить, что некоторым игрокам в атакующих зонах на хватает уверенности. Они не остры, не получают тех моментов, которые могли бы иметь.

    Возможно, одна из хороших вещей, случившихся в матче с «Фенербахче» – это гол Руни. Возможно, это ключевое событие в плане его уверенности в себе», – сказал Моуринью.

    Добавим, что в АПЛ «МЮ» не смог забить на протяжении трех последних матчей.

    Источник: Goal.com

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    04.11.2016 19:00
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