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    АПЛ. «Манчестер Сити» на последних минутах упустил победу над «Мидлсбро» и другие результаты

    В матче 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не сумел взять верх над «Мидлсбро», пропустив гол на последних минутах игры – 1:1. Тем не менее, это не помешало «горожанам» единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата Англии.

    В других встречах «Сандерленд» одержал первую в сезоне победу над «Борнмутом», «Бернли» вырвал три очка против «Кристал Пэлас», «Вест Хэм» сыграл вничью со «Сток Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

    Манчестер Сити – Мидлсбро – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Агуэро, 43; 1:1 – де Рун, 90.

    Борнмут – Сандерленд – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гослинг, 11; 1:1 – Аничебе, 33; 1:2 – Дефо, 74 (с пенальти).

    Бернли – Кристал Пэлас – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 2; 2:0 – Гудмундссон, 14; 2:1 – Уикхэм, 60; 2:2 – Бентеке, 81 (с пенальти); 3:2 – Барнс, 90.

    Вест Хэм – Сток Сити – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Антонио, 65; 1:1 – Кркич, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 6 ноября 2016, 11:30

      Пора домой,Пеп,тут АПЛ,не твоего ума дело...)))))

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