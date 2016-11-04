Жулиано претендует на звание игрока недели в Лиге Европы

Полузащитник «Зенита» Жулиано входит в число главных претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы за счет двух своих голов, которыми он отметился в матче против «Дандолка». На его счету – 5 голов и 5 результативных передач на групповом этапе турнира.

Кроме бразильца из Санкт-Петербурга на награду претендуют Мусса Сов, Ариц Адурис, Тайсон, Эдин Джеко, Николае Станчу, Димитар Рангелов и Патрик Твумаси. Стоит отметить, что победитель будет избран по результатам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.